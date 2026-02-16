Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Одесская области обесточены — «Укрэнерго»
16 февраля 2026, 11:43

Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Одесская области обесточены — «Укрэнерго»

Фото: НЭК «Укрэнерго» Фото: НЭК «Укрэнерго»

После российских ударов на утро, 16 февраля, остаются обесточенными потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях, сообщает «Укрэнерго».

Значительная часть Одессы остается без света из-за атак дронов. В большинстве областей действуют ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для населения.

В отдельных областях введены аварийные отключения, из-за чего ранее опубликованные графики временно не применяются. Возврат к прогнозируемым графикам возможен после стабилизации ситуации.

Из-за непогоды полностью или частично обесточены 178 населенных пунктов в восьми областях — Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, оккупанты за сутки обстреляли Константиновку, Краматорск, село Осыково в Донецкой области. 

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Укрэнерго
Укрэнерго
отключения электроэнергии
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
