РФ готовит массированный ракетный удар по Украине

Россия завершила подготовку к возможному массированному ракетному удару по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, атака может быть осуществлена уже в ближайшее время — накануне запланированных переговоров, сообщают «Новости Донбасса».
Сообщается о передислокации трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ближе к украинским границам. Эти самолеты регулярно используются для запусков крылатых ракет по территории Украины. Также в течение двух дней РФ активно проводила воздушную разведку целей в Киеве, области и на западе страны.
Спутниковые снимки аэродрома «Украинка» фиксируют значительную концентрацию стратегической авиации: 35 Ту-95МС, 7 Ту-160, а также самолеты-заправщики и разведчики.
