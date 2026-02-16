РФ готовит массированный ракетный удар по Украине

Ту-95 ВКС РФ.

Россия завершила подготовку к возможному массированному ракетному удару по территории Украины. По данным мониторинговых каналов, атака может быть осуществлена уже в ближайшее время — накануне запланированных переговоров, сообщают «Новости Донбасса».



Сообщается о передислокации трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ближе к украинским границам. Эти самолеты регулярно используются для запусков крылатых ракет по территории Украины. Также в течение двух дней РФ активно проводила воздушную разведку целей в Киеве, области и на западе страны.



Спутниковые снимки аэродрома «Украинка» фиксируют значительную концентрацию стратегической авиации: 35 Ту-95МС, 7 Ту-160, а также самолеты-заправщики и разведчики.

Спутниковые снимки аэродрома «Украинка». Фото: StrategicaviationT

Четыре Ту-95МС уже переброшены в европейскую часть России. Три из них приземлились на аэродроме «Оленья», еще один готовится к вылету.



Кроме того, на аэродроме «Украинка» остается как минимум один Ту-160, оснащенный крылатыми ракетами. Это указывает на высокую вероятность ракетной атаки по Украине в ближайшее время.



Напомним, сегодня руководитель Офиса президента Кирилл Буданов написал на своей странице в Telegram, что украинская переговорная группа отправилась в Женеву.