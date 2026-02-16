В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы

В оккупированном Харцызске Донецкой области оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы в городе. Об этом передают местные паблики.
Фейковая полиция задержала трех подростков, позже еще двоих.
«Правоохранительные органы» якобы нашли в их гаджетах переписки, им неизвестные предлагали заплатить около 300к рублей за диверсии.
В ближайшее время на всех подозреваемых заведут уголовные дела.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
