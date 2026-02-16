В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы

В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков. Фото: скриншот

В оккупированном Харцызске Донецкой области оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы в городе. Об этом передают местные паблики.



Фейковая полиция задержала трех подростков, позже еще двоих.



«Правоохранительные органы» якобы нашли в их гаджетах переписки, им неизвестные предлагали заплатить около 300к рублей за диверсии.



В ближайшее время на всех подозреваемых заведут уголовные дела.



Ранее мы писали, что вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района в оккупированном Донецке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях