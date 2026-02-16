«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму

Бойцы спецподразделения «Призраки» Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли новые удары по позициям российских войск во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В течение прошлой недели разведчики целенаправленно выводили из строя ключевые элементы российской системы ПВО и морской инфраструктуры. Под атаку попали сразу несколько дорогостоящих образцов техники, которые играли важную роль в обеспечении обороны полуострова.
В результате операции были уничтожены:
-
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»;
-
радиолокационная станция «Небо-У»;
-
десантный катер проекта 02510 «БК-16».
В ГУР отмечают, что такие удары существенно снижают возможности армии РФ по контролю воздушного пространства и прибрежной зоны Крыма, а также подрывают военную логистику и систему обороны оккупированного региона.