К незаконному захвату и разграблению национального заповедника «Каменная Могила» возле Мелитополя причастны представители оккупационной «культурной администрации», местные коллаборанты и приглашенные из России функционеры.



Их имена обнародовало Главное управление разведки Украины, а журналисты РИА «Пивдень» собрали подробное досье на каждого.

После оккупации заповедник незаконно включили в структуру музея-заповедника Херсонес Таврический», что открыло путь к вывозу экспонатов, их внесению в российские каталоги и показу на выставках в оккупированном Крыму.



Координацией занимался Юрий Кованов — экс-чиновник оккупационной ВГА, который курировал «музейный обмен» и вывоз артефактов в Севастополь.

Ключевую роль внутри заповедника сыграл директор Ярослав Михайлов, который после 2022 года сотрудничал с оккупационными властями: при нем фонды стали доступными для российских делегаций, экспонаты массово вывозились, а «Каменную Могилу» объявили «филиалом» крымского музея.

К пропаганде и «туристическому продвижению» оккупированных территорий подключились и другие коллаборанты, включая экс-преподавателя истории Елену Фролову и сотрудника заповедника Виктора Джоса, публично отрицающего факты грабежа.



В январе 2023 года из «Каменной Могилы» вывезли не менее 120 археологических артефактов. Параллельно оккупанты разрушали территорию заповедника: рыли окопы, повредили около 160 курганов и нанесли ущерб более чем на 200 млн гривен. Под видом «экскурсий» и «благоустройства» вывоз экспонатов и разрушения лишь маскировались.

Как сообщает РИА «Пивдень», параллельно с вывозом экспонатов оккупанты уничтожали территорию заповедника: рыли окопы и траншеи в степной зоне, повредив около 160 курганов. Ущерб превысил 200 млн гривен. Разрушение древних курганов оправдывали «подготовкой к контрнаступлению ВСУ», хотя фактически это стало масштабным надругательством над культурным наследием.

