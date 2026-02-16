На оккупированной Луганщине из-за непогоды произошли многочисленные аварии на электросетях: более 30 тысяч абонентов без света

Электросети на оккупированной Луганщине. Фото: группировка «ЛНР»

В оккупированных городах и районах Луганской области из-за ухудшения погодных условий часть потребителей осталась без света. Об этом стало известно из заявления так называемого «Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР».



Отключения света зафиксировали, в частности, в захваченном Луганске.



В оккупационном предприятии «Луганскэнерго» сказали, что в результате сильных порывов ветра на электрических сетях произошли многочисленные аварии.



«По состоянию на 16:00 без электроснабжения еще остаются более 30 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация в Луганском, Сватовском, Краснодонском и Рубежанском округах», – утверждают в «Луганскэнерго».

Напомним, что Россия готовится к массированному удару по Украине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко