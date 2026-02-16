Киевского айтишника приговорили к пожизненному за удары РФ

Киевского IT-специалиста приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену и наведение российских ударов по энергетическим объектам столицы. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.



Следствие установило, что в июле 2025 года сотрудники СБУ задержали 32-летнего жителя Киева, завербованного ФСБ РФ через Telegram-каналы. За денежное вознаграждение он добровольно согласился сотрудничать с российской спецслужбой.



Во время обысков у него изъяли смартфон с картами, где были отмечены «воздушные коридоры» для дронов и ракет — с обходом украинской ПВО. Также агент фотографировал фасады ТЭЦ, промышленные объекты и фиксировал расположение подразделений противовоздушной обороны.



После обстрелов он приезжал на места попаданий, анализировал ущерб и передавал данные куратору для подготовки новых атак.



В Офисе Генерального прокурора Украины подтвердили приговор. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения) и назначил максимальное наказание — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



По данным прокуратуры, осужденный также передавал РФ координаты оборонного предприятия, маршруты беспилотников и позиции Сил обороны. Кроме того, он открыто поддерживал оккупацию и демонстрировал пророссийскую символику.