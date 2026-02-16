Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Медиков выбрасывают на улицу, а жителей оставляют без помощи»: На Донетчине массово сокращают медработников скорой
16 февраля 2026, 17:50

В Новодонецкой территориальной громаде Краматорского района до 1 апреля собираются уволить свыше сорока медработников станции скорой медицинской помощи города Мирноград. Медики говорят, что без оперативной экстренной медпомощи рискуют остаться многие жители, большинство из которых — пенсионеры. Сам приказ о сокращении работники скорой считают незаконным и собираются добиваться его отмены.

В редакцию «Новостей Донбасса» обратился коллектив станции скорой медицинской помощи города Мирноград — о самоотверженном труде работников станции мы рассказывали летом 2025 года.

Медики сообщили, что в начале февраля 2026 года каждому из них было вручено  предупреждение подписанное директором коммунального неприбыльного предприятия «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» департамента охраны здоровья Донецкой области (далее — Центр). Речь шла об увольнении в связи с сокращением численности штата — приказ от 26.12.25 г. №277-од. Также медработникам сообщали, что на предприятии отсутствуют вакантные должности, которые бы отвечали их образованию и квалификации.

Тем кто не подпишет предупреждение об увольнении, начальство, по словам медиков, в устной форме обещало «взять на карандаш» и пугало неприятностями с характеристикой. Такое отношение возмутило людей. Ведь до этого им говорили что они герои так как работают близ линии фронта. Теперь же их просто увольняют. Также медработников беспокоит судьба жителей, которых все еще много на подконтрольной территории региона, они задаются вопросом: кто оперативно будет оказывать им помощь?

«Мы люди, которые привыкли работать в тяжелейших условиях близ линии фронта. Мы живем нашей работой. Если нас уволят, мы останемся без средств к существованию. В то же время здесь остаются много жителей которым мы оказываем экстренную помощь. Выезжаем на вызовы не только в Новодонецкую громаду, но и в Белозерское, Святогоровку и даже Доброполье, что менее чем в 10 км от фронта. Также оказываем помощь раненым военнослужащим, которых доставляем в медучреждения других областей Украины. А теперь мы никому стали не нужны? Получается ситуация, когда медиков выбрасывают на улицу, а жителей оставляют без помощи», — рассказали работники станции.

На сегодняшний день медработники написал жалобу в МОЗ Украины, Гоструда, Кабмин и правоохранительные органы. В письме подписались свыше сорока человек. Люди просят проверить законность приказа об увольнении, провести проверку законности действий начальника станции скорой медицинской помощи г. Мирнограда, инспектора из отдела кадров и директора Центра. А также осуществить аудит начисления заработной платы, надбавок и премий руководству станции и Центра и предоставить правовую оценку.

Подробнее о ситуации с массовым увольнением медработников скорой читайте в статье «Новости Донбасса».

Автор новости: Александр Китраль, журналист, автор издания «Новости Донбасса»

