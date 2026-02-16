«Человек-паук 4» уже близко: дата выхода, актеры и интригующие теории

На 31 июля текущего года запланирован выход в мировой прокат нового фильма про Человека-паука. Об этом стало известно от представителей Sony Pictures и студии Marvel. Любители кино знают, что существует определенная хронология Марвел. Действие всех фильмов серии о супергероях происходит в одной вселенной и имеет определенные отсылки друг к другу. Кинофильм, о котором идет речь, станет тридцать восьмым эпизодом кинофраншизы «Вселенная Марвел».

Что известно о новом фильме популярной «паучьей» квадрологии?

Сообщается, что все основные исполнители этого фильма вернутся к своим ролям: Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон и Джон Фавро. Также ожидается участие в этом фильме звезды нашумевшего сериала «Очень странные дела» Сэди Синк. Однако, какую именно роль она сыграет, зрители пока не знают.



Четвертый эпизод серии о Человеке-пауке получил название «Совершенно новый день». В прошлой части все герои забыли о том, что Человеком-пауком является не кто иной, как Питер Паркер. Чтобы не создавать проблем для своих друзей, главный герой решил не знакомиться с ними снова и впредь противостоять преступности самостоятельно.



Подробности сюжета нового фильма о Человеке-пауке пока неизвестны. Кевин Файги, креативный директор и президент студии Марвел заявил только то, что в этот раз Человек-паук не будет заниматься спасением мира, а начнет уделять внимание более локальным проблемам, например, станет бороться с уличной преступностью.



Съемки четвертой части, режиссером которой стал Д. Д. Креттон, стартовали в середине 2025 года в городе Глазго. Ожидается, что она станет первым фильмом из трилогии о Человеке-пауке в талантливом исполнении актера Тома Холланда. Когда выйдут остальные два фильма этой серии, пока неизвестно.

Фанатские теории

Некоторые фанаты фильмов-бестселлеров о Человеке-пауке полагают, что Питер Паркер появлялся также в других фильмах, посвященных киновселенной Марвел. Речь идет об эпизоде из второй части «Железного человека», в котором боевой дрон чудом не убивает маленького ребенка. Они уверены, что этим мальчиком и был ни кто иной, как Питер Паркер. Интересно, что эту версию подтвердил и Том Холланд. Исполнитель роли Человека-паука сказал в интервью, что ему очень нравится идея, что Паркер с самого начала мог находиться в этой вселенной.

Кто станет антагонистом главного героя нового фильма, пока неизвестно, ведь сюжет фильма держат в секрете. По слухам, ею может стать Черная кошка – преступница, периодически помогавшая Человеку-пауку. Также сообщают, что Человек-паук может объединиться с Халком и Карателем, чтобы бороться с новыми угрозами.