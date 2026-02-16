Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Венеция» в Луганске. Почему 14 февраля оккупированный город «ушел под воду» – СМИ
16 февраля 2026, 18:39

«Венеция» в Луганске. Почему 14 февраля оккупированный город «ушел под воду» – СМИ

Подтопление в оккупированном Луганске. Фото: кадр из видео Подтопление в оккупированном Луганске. Фото: кадр из видео

14 февраля из-за резкого потепления подтопило улицы и жилые кварталы оккупированного Луганска. Об этом сообщили в луганском издании «Реальная газета» со ссылкой на местных жителей.

Как пишут в «РГ», после оттепели системно не убиравшийся снег начал таять, а вода не успевала отходить, потому что сливная инфраструктура не работает.

«Затопленными оказались дворы многоэтажек, частный сектор и проезжая часть. На обнародованном видео видно, что уровень воды на отдельных дорогах достигает нескольких десятков сантиметров. Автомобили останавливаются прямо посреди улиц, часть машин не может выехать со дворов из-за подтопления. Особенно сложная ситуация на улице Херсонской, Ленина и в районе городка завода ОР. Оккупанты называют коммунальный кризис "Венецией"», – рассказали журналисты.

В издании отметили, что причиной подтопления города является то, что в течение зимы в Луганске снег убирали, но не вывозили.

«Поэтому, когда он растаял, вода стала стекать на проезжую часть. Талая вода быстро накопилась на дорогах и во дворах. Ливневая канализация оказалась неготовой к такой нагрузке: часть приемных решеток была засорена или неисправна, а на отдельных участках ливневой системы вообще нет. В результате вода не отводилась и оставалась на поверхности», – сказали в «Реальной газете».

По словам журналистов, например, в 2023 году на улице Советской поменяли асфальт и бордюры.

«Ливневки просто закатали в асфальт. В том же году ремонт дороги с расширением проезжей части и заменой бордюром провели на городке завода ОР. Однако признаков того, что там прорыли новую систему отвода воды – нет. Улицу Херсонскую ремонтировали в 2024 году, но не полностью. В 2026 году ее затопило», – добавили в издании.

Напомним, что 16 февраля из-за непогоды произошли многочисленные аварии на электросетях в оккупированной Луганской области, более 30 тысяч абонентов без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Места
Луганск
Прочее
Дороги Погода Вода Ремонт Оккупация
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
