По всей Украине 17 февраля введут почасовые отключения

В понедельник, 17 февраля, по всей территории Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал компании «Укрэнерго».



Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.



В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому точное время и продолжительность отключений следует уточнять на официальных ресурсах региональных облэнерго.



«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, используйте её экономно», — отмечается в сообщении.



Ранее Владимир Зеленский сообщил, что по данным разведки Россия готовится к новому массированному удару по Украине. Аналогичную информацию публикуют мониторинговые каналы, отслеживающие перемещение стратегической авиации ВКС РФ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»