Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
По всей Украине 17 февраля введут почасовые отключения
16 февраля 2026, 19:27

По всей Украине 17 февраля введут почасовые отключения

По всей Украине 17 февраля введут почасовые отключения

В понедельник, 17 февраля, по всей территории Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал компании «Укрэнерго».

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому точное время и продолжительность отключений следует уточнять на официальных ресурсах региональных облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, используйте её экономно», — отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что по данным разведки Россия готовится к новому массированному удару по Украине. Аналогичную информацию публикуют мониторинговые каналы, отслеживающие перемещение стратегической авиации ВКС РФ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
удары по энергетической инфраструктуре графики отключения электроэнергии
Организации
Укрэнерго

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
14:59
Мошенничество без границ: какие схемы работают в России и на оккупированных территориях Украины
13:47
ВСУ ударили по сосредоточению живой силы россиян на оккупированных территориях
13:30
Силы обороны поразили узел связи и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
09:59
ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
все новости
19:43
Украинские войска не дали российской армии на бронетехнике прорваться вглубь Мирнограда – ВСУ
19:27
По всей Украине 17 февраля введут почасовые отключения
18:39
«Венеция» в Луганске. Почему 14 февраля оккупированный город «ушел под воду» – СМИ
18:21
«Человек-паук 4» уже близко: дата выхода, актеры и интригующие теории (реклама)
17:50
«Медиков выбрасывают на улицу, а жителей оставляют без помощи»: На Донетчине массово сокращают медработников скорой
17:47
Киевского айтишника приговорили к пожизненному за удары РФ
17:45
На оккупированной Луганщине из-за непогоды произошли многочисленные аварии на электросетях: более 30 тысяч абонентов без света
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:49
Дружковка – полностью без воды
16:45
Оккупанты шантажируют семьи военнопленных, требуя регистрировать Starlink — Коордштаб
16:36
В Минобороны раскрыли рекордный показатель баллистических атак РФ
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
16:13
Российский беспилотник атаковал больницу в Херсоне: ранены медработницы
15:45
ДРГ россиян прорвались в район фермерских хозяйств Покровска: ВСУ уничтожили всех
15:39
Задержаны исполнители теракта у объекта СБУ в Киеве
15:35
ВСУ уничтожили штурмовую группу РФ артиллерией и дронами
15:31
Россия готовится к массированному удару по Украине — Зеленский
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
все новости
ВИДЕО
Подтопление в оккупированном Луганске. Фото: кадр из видео «Венеция» в Луганске. Почему 14 февраля оккупированный город «ушел под воду» – СМИ
16 февраля, 18:39
Коллаж: РИА «Пивдень» Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
16 февраля, 17:28
Радиолокационная станция «Небо-У». «Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
16 февраля, 17:12
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков. Фото: скриншот В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16 февраля, 17:05
Последствия удара по больнице в Херсоне. Фото: кадр из видео Российский беспилотник атаковал больницу в Херсоне: ранены медработницы
16 февраля, 16:13
ДРГ россиян прорвались в район фермерских хозяйств Покровска. Фото: скриншот ДРГ россиян прорвались в район фермерских хозяйств Покровска: ВСУ уничтожили всех
16 февраля, 15:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор