Украинские войска не дали российской армии на бронетехнике прорваться вглубь Мирнограда – ВСУ

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

Украинские войска держат определенные оборонительные рубежи в городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Оккупанты усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для охвата и последующего штурма Мирнограда.



«Благодаря слаженным действиям аэроразведки и ударных подразделений враг в большинстве случаев обнаруживается и обезвреживается заранее. В частности, имевшие место попытки прорыва на бронированной технике вглубь города вовремя обнаруживались, техника врага была уничтожена. Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение. Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Мирнограде и на его окраинах. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян», – рассказали в ГВ «Восток».

Напомним, что 15 февраля Силы обороны Украины поразили узел связи и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко