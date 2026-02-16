Украинская армия продвинулась под Волчанском – ISW

Ситуация под Волчанском. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в Харьковской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 14 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в северо-западной части поселка Вильча.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала четыре раза.

Напомним, что украинские войска не дали российской армии на бронетехнике прорваться вглубь города Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко