Луганского модельера Михаила Коптева мобилизовали в ВСУ

Модельера Михаила Коптева мобилизовали в украинскую армию. Об этом сообщил сам Коптев, выложив свои фото в военной форме.



По словам Коптева, было поздно и он не смог вызвать такси, поэтому шел пешком.



«Остановились полиция, ТЦК. Насилия никакого. Адвоката вызывать не хотел. Помогать не надо. Я помогу любимой Украине. Путину п*здец», – сказал модельер.



Михаил Коптев родился в Луганске. В 1993 году основал театр провокационной моды «Орхидея», который, как отмечает «Суспільне», стал воплощением хаоса и эпатажа как в Луганске, так и во всей Украине. Первый показ прошел в городском Дворце культуры.



После оккупации Луганска Коптев переехал в Киев. В 2015 году Коптев вместе со своим театром присоединился к Киевской биеннале «Киевская школа». Через год «Орхидея» демонстрировала представление в культурном центре WUK в Вене.



Модельер трансформировал старую одежду в новые и яркие образы. Его стиль объединяет элементы провокации, театральности и художественной игры на грани жанров.

