Луганского модельера Михаила Коптева мобилизовали в ВСУ
16 февраля 2026, 21:29

Луганского модельера Михаила Коптева мобилизовали в ВСУ

Луганский модельер Михаил Коптев после мобилизации. Фото: Коптев в Инстаграм Луганский модельер Михаил Коптев после мобилизации. Фото: Коптев в Инстаграм

Модельера Михаила Коптева мобилизовали в украинскую армию. Об этом сообщил сам Коптев, выложив свои фото в военной форме.

По словам Коптева, было поздно и он не смог вызвать такси, поэтому шел пешком.

«Остановились полиция, ТЦК. Насилия никакого. Адвоката вызывать не хотел. Помогать не надо. Я помогу любимой Украине. Путину п*здец», – сказал модельер.

Михаил Коптев родился в Луганске. В 1993 году основал театр провокационной моды «Орхидея», который, как отмечает «Суспільне», стал воплощением хаоса и эпатажа как в Луганске, так и во всей Украине. Первый показ прошел в городском Дворце культуры.

После оккупации Луганска Коптев переехал в Киев. В 2015 году Коптев вместе со своим театром присоединился к Киевской биеннале «Киевская школа». Через год «Орхидея» демонстрировала представление в культурном центре WUK в Вене.

Модельер трансформировал старую одежду в новые и яркие образы. Его стиль объединяет элементы провокации, театральности и художественной игры на грани жанров.

Напомним, что в СМИ рассказывали, почему 14 февраля оккупированный Луганск «ушел под воду».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
