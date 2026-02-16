«История обороны Мирнограда подходит к концу», – DeepState

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда. Фото: карта DeepState

Фиксируются точки взлета БПЛА российской армии в северной части города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, оккупанты также затягивают пехоту в город.



«Одновременно с этим враг пытается проникать в Гришино с северо-западных окраин Покровска. На западных окраинах села уже фиксируется накопление противника и происходят огневые контакты бойцов. Кроме попыток проникнуть в Гришино со стороны Покровска, россияне предпринимают попытки со стороны поселка Котлино, но там их удается блокировать и уничтожать», – рассказали в проекте.



В DeepState утверждают, что ВС РФ смогли оккупировать село Ровное и дожимают соседнее село Светлое.



«Закрепление в этом районе позволяет противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и городом Родинское, что увеличивает риск для остатков группировки Сил обороны Украины на окраинах города Мирноград. Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу», – заявили там.

Напомним, что в ВСУ заявили о недопущении прорыва российской армии на бронетехнике вглубь Мирнограда.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко