В Часовом Яре российские войска пытаются проникать между позициями и накапливаться в руинах и подвалах – ВСУ

16 февраля 2026, 22:19

Оккупанты в Часовом Яре.

В течение недели россияне пытаются проникать между украинскими позициями и накапливаться в руинах и подвалах в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.

Для этого ВС РФ пользуются туманом и дождем.

«Несмотря на плохую видимость, наши воины обнаруживают и уничтожают вражескую пехоту. Поражают пушки, бронемашины, наземные дроны, склады и транспорт противника», – отметили в 24-й ОМБр.

Напомним, что украинские войска не дали российской армии на бронетехнике прорваться вглубь города Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Часов Яр
Всу ВС РФ
Война Пехота ситуация на фронте Наступление РФ
