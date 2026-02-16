В Часовом Яре российские войска пытаются проникать между позициями и накапливаться в руинах и подвалах – ВСУ

Оккупанты в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

В течение недели россияне пытаются проникать между украинскими позициями и накапливаться в руинах и подвалах в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.



Для этого ВС РФ пользуются туманом и дождем.



«Несмотря на плохую видимость, наши воины обнаруживают и уничтожают вражескую пехоту. Поражают пушки, бронемашины, наземные дроны, склады и транспорт противника», – отметили в 24-й ОМБр.

Напомним, что украинские войска не дали российской армии на бронетехнике прорваться вглубь города Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко