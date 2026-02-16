В Украину из оккупации вернули группу людей, среди которых подростки: им угрожали россияне

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
16 февраля 2026, 23:21

Группу людей, среди которых подростки, удалось вернуть из оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA благодаря работе команды Save Ukraine. Об этом сообщили на странице инициативы президента Украины Владимир Зеленского Bring Kids Back UA по возвращению домой всех украинских детей, которых депортировала и принудительно переместила Россия.

Так, вернуть удалось 16-летнюю Софию.

«Российские соцслужбы угрожали разлучить ее с родителями из-за отказа оформлять российский паспорт. В школе девушку заставляли посещать идеологические занятия вроде «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты». 19-летний Назар – его задержали возле магазина и принудительно доставили в военкомат для постановки на учет. В случае отказа угрожали штрафами и депортацией. 20-летний Никита – после того, как он с другом обогнал автомобиль российских военных, оккупанты остановили их и отобрали мопед, деньги и личные вещи. За возвращение мопеда потребовали 10 литров бензина. Остальные вещи так и не вернули», – рассказали в Bring Kids Back UA

Все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую поддержку.

Напомним, что на оккупированной Луганщине из-за непогоды произошли многочисленные аварии на электросетях, более 30 тысяч абонентов без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

