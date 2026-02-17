В Краматорске временно приостановили работу амбулаторий и поликлиники

В Краматорске Донецкой области временно приостановлена работа ряда медицинских учреждений, расположенных в одном здании по адресу: улица Василия Стуса, 31. Об этом сообщили в городском совете.



Речь идет об амбулаториях №9—12 Центр семейной медицины №1, а также о поликлинике Городская больница №2. Причиной ограничений названы технические неполадки.

На данный момент физический прием пациентов временно не осуществляется. В то же время семейные врачи продолжают консультировать пациентов в онлайн-режиме, что позволяет получать медицинскую помощь дистанционно.

Для записи на консультацию или уточнения актуальной информации жителям рекомендуют обращаться в call-центры. Центр семейной медицины №1 принимает обращения по телефонам: 050 357 07 05; 095 274 18 02; 42 00 98; 050 458 33 75.

Call-центр городской больницы №2 доступен по номерам: 050 171 44 55; 050 870 77 99.

Пациентам, которые ранее были записаны на прием к врачам поликлиники городской больницы №2, пообещали перезвонить дополнительно для согласования новой даты и времени визита.

Уточнется, что о возобновлении работы медицинских учреждений будет сообщено отдельно.

Напомним, вчера, 16 февраля, приостановили водоснабжение города Дружковка Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»