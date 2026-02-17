На украинско-польской границе эвакуировали КПП из-за гранаты

В Люблинском воеводстве Польши ранним утром была проведена экстренная эвакуация одного из зданий на пограничном переходе с Украиной, сообщает польское радио rmf24.



Поводом для тревоги стало обнаружение у пассажира предмета, похожего на гранату, который впоследствии оказался незаряженным. Инцидент произошел во время пограничного контроля. Сотрудники службы безопасности выявили у человека, пересекавшего границу, пустую гранату. В целях предосторожности из здания были эвакуированы 19 человек.



Как уточнил представитель пограничного подразделения на реке Буг Павел Смык, во время досмотра гражданина Эстонии сотрудники Управления национальных доходов нашли «две части предмета, напоминающего гранату».



После этого на место были незамедлительно вызваны специалисты по разминированию и пиротехнике. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы после пяти часов утра. Полиция начала проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Напомним, правительство Украины одобрило эксперимент, который позволит проводить пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах поездов во время движения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»