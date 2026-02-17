Армия РФ трижды ударила по Краматорской громаде, поврежден дом

Россияне атаковали Краматорск. Фото: горсовет

За прошедшие сутки, 16 февраля, Краматорская громада Донетчины трижды была под обстрелом армии РФ. Обошлось без пострадавших. Об это сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, россияне в 08:00 нанесли удар дроном «Молния-2» по объекту критической инфраструктуры.



Кроме того, в 12:30 атаковали дроном «Молния-2» по частному сектору. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки, также в 15:05 обстреляли БПЛА «Молния-2» жилой дому в частном секторе.



Ранее мы писали, что 17 февраля по Одессе были нанесены разрушительные удары, которые, в частности, пришлись по энергетической инфраструктуре.

