ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27

Подразделения Сил обороны Украины поразили российский корабельный многоцелевой вертолёт Ка-27 на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 17 февраля удар был нанесён в районе населённого пункта Камышлы на ВОТ Автономной Республики Крым. Зафиксировано прямое попадание в воздушную цель.
Кроме того, 16 февраля украинские военные поразили три пункта управления вражескими беспилотниками:
в районе Гуляйполе (ВОТ Запорожской области);
в районе Анатольевка (Курская область РФ);
в районе Затишье (ВОТ Запорожской области).
В Генштабе отметили, что потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются. Удар по Ка-27 стал частью системной операции по снижению боевого потенциала российских войск, включая их возможности в сфере авиационной разведки и морского патрулирования.
Ранее сообщалось, что подразделения Сил специальных операций ВСУ также нанесли высокоточный удар по месту хранения оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в селе Пасечное на временно оккупированной территории Крыма.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
