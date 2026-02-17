Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
17 февраля 2026, 13:13

Многоцелевой вертолёт Ка-27. Многоцелевой вертолёт Ка-27.

Подразделения Сил обороны Украины поразили российский корабельный многоцелевой вертолёт Ка-27 на временно оккупированной территории Крыма. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 17 февраля удар был нанесён в районе населённого пункта Камышлы на ВОТ Автономной Республики Крым. Зафиксировано прямое попадание в воздушную цель.



Кроме того, 16 февраля украинские военные поразили три пункта управления вражескими беспилотниками:

  • в районе Гуляйполе (ВОТ Запорожской области);

  • в районе Анатольевка (Курская область РФ);

  • в районе Затишье (ВОТ Запорожской области).

В Генштабе отметили, что потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются. Удар по Ка-27 стал частью системной операции по снижению боевого потенциала российских войск, включая их возможности в сфере авиационной разведки и морского патрулирования.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил специальных операций ВСУ также нанесли высокоточный удар по месту хранения оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в селе Пасечное на временно оккупированной территории Крыма.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

