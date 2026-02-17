ВСУ поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ

Украинские военнослужвщие в ночь на 17 февраля, в районе поселка Ильский Краснодарского края поражен нефтеперерабатывающий завод «Ильский». Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



На территории объекта вспыхнул пожар.



Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России и играет важную роль в производстве нефтепродуктов. Суммарная мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн. тонн нефти в год. Предприятие задействовано в обеспечении армии оккупантов.



Как отмечается, атаку и пожар на Ильском НПЗ подтвердили местные власти.



«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 кв. м.В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю. Также на месте работает пожарный поезд», — сообщает оперштаб региона.



Ранее мы писали, что Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких важных целей противника на юге России и на временно оккупированных территориях Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

