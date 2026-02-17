Под Краматорском от удара FPV-дрона погибли сотрудники Славянской ТЭС

Сегодня утром, 17 февраля, российские войска нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в городе Николаевка Краматорского района. В результате атаки погибли три человека, еще один получил ранения.
Как сообщили экстренные службы, на месте происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшему и передали его бригаде экстренной медицинской помощи.
В Министерстве энергетики Украины уточнили, что в автомобиле находились работники Славянской ТЭС, которые направлялись на работу. В результате трое энергетиков погибли, еще один сотрудник станции был ранен.
В ведомстве подчеркнули, что удар носил целенаправленный характер. Оператор беспилотника видел, что атакует гражданский транспорт с мирными людьми.
Произошедшее квалифицируется как военное преступление, и его исполнители должны понести ответственность. Этот вопрос планируется вынести на заседание Координационной группы по вопросам энергетической безопасности.
Также в Минэнерго сообщили, что в течение ночи Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку сразу по 12 областям Украины. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.
Напомним, РФ нанесла разрушительный удар по объекту ДТЭК в Одессе.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»