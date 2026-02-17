В ВСУ опровергли слухи о «секретной эскадрилье» F-16 с иностранными пилотами

Источник: официальная страница Юрия Игната в Facebook

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook опроверг появившуюся в западных СМИ информацию об участии иностранных пилотов в боевых вылетах над Украиной.



Накануне вечером французское издание Intelligence Online распространило сообщение о якобы создании в Украине «секретной эскадрильи» истребителей F-16.

По версии журналистов, в ее состав входят украинские, американские и нидерландские пилоты, которые уже выполняют боевые задачи по защите воздушного пространства Киева. В публикации утверждалось, что «ветераны» эскадрильи сбивают российские крылатые ракеты и беспилотники.

«Ага! И возглавил эскадрилью — Том Круз», — с иронией прокомментировал эту информацию Юрий Игнат, дав понять, что подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью.

При этом он подчеркнул, что реальные успехи украинской авиации не нуждаются в выдумках. Украинские пилоты, выполняющие боевые задания на западных самолетах, уже неоднократно доказывали свою эффективность и высокий профессионализм в отражении воздушных атак.

«Сегодня утром большинство сбитых крылатых ракет — именно на их счету», — отметил Игнат. По его словам, полезным оказалось и наблюдение за реакцией российской стороны.

«Они по-прежнему упорно не хотят верить в успех украинских летчиков и в развитие авиационной компоненты Воздушных сил», — резюмировал Юрий Игнат.

Ранее «Новости Донбасса» публиковали кадры боевой работы украинского пилота с позывным Morgan, который во время одного из массированных воздушных ударов уничтожил российскую крылатую ракету.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»