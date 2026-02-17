Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ВСУ опровергли слухи о «секретной эскадрилье» F-16 с иностранными пилотами
17 февраля 2026, 14:31

В ВСУ опровергли слухи о «секретной эскадрилье» F-16 с иностранными пилотами

Источник: официальная страница Юрия Игната в Facebook Источник: официальная страница Юрия Игната в Facebook

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook опроверг появившуюся в западных СМИ информацию об участии иностранных пилотов в боевых вылетах над Украиной.

Накануне вечером французское издание Intelligence Online распространило сообщение о якобы создании в Украине «секретной эскадрильи» истребителей F-16.

По версии журналистов, в ее состав входят украинские, американские и нидерландские пилоты, которые уже выполняют боевые задачи по защите воздушного пространства Киева. В публикации утверждалось, что «ветераны» эскадрильи сбивают российские крылатые ракеты и беспилотники.

«Ага! И возглавил эскадрилью — Том Круз», — с иронией прокомментировал эту информацию Юрий Игнат, дав понять, что подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью.

При этом он подчеркнул, что реальные успехи украинской авиации не нуждаются в выдумках. Украинские пилоты, выполняющие боевые задания на западных самолетах, уже неоднократно доказывали свою эффективность и высокий профессионализм в отражении воздушных атак.

«Сегодня утром большинство сбитых крылатых ракет — именно на их счету», — отметил Игнат. По его словам, полезным оказалось и наблюдение за реакцией российской стороны.

«Они по-прежнему упорно не хотят верить в успех украинских летчиков и в развитие авиационной компоненты Воздушных сил», — резюмировал Юрий Игнат.

Ранее «Новости Донбасса» публиковали кадры боевой работы украинского пилота с позывным Morgan, который во время одного из массированных воздушных ударов уничтожил российскую крылатую ракету.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
украинские пилоты F-16 ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
14:59
Мошенничество без границ: какие схемы работают в России и на оккупированных территориях Украины
13:47
ВСУ ударили по сосредоточению живой силы россиян на оккупированных территориях
13:30
Силы обороны поразили узел связи и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
09:59
ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
все новости
14:58
Беспилотники атаковали химический завод в Пермском крае РФ
14:34
Взрыв в военной комендатуре РФ: двое погибших
14:31
В ВСУ опровергли слухи о «секретной эскадрилье» F-16 с иностранными пилотами
13:19
Под Краматорском от удара FPV-дрона погибли сотрудники Славянской ТЭС
13:15
ВСУ поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
12:48
Российский дрон ударил по центру Сум: возник пожар
12:30
Армия РФ трижды ударила по Краматорской громаде, поврежден дом
12:22
На украинско-польской границе эвакуировали КПП из-за гранаты
12:05
В Краматорске временно приостановили работу амбулаторий и поликлиники
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
11:18
ПВО Украины отразила атаку РФ: какие ракеты не удалось сбить
11:09
Охранник котельной наводил авиабомбы на Славянск
10:25
Три района Донетчины пострадали за сутки из-за ударов РФ
10:20
Ограничения и пересадки: УЗ сообщила об изменениях в движении поездов
10:10
РФ резко усилила дроновые атаки по Краматорску — военные
09:46
РФ нанесла разрушительный удар по объекту ДТЭК в Одессе
09:44
РФ ночью запустила по Украине 29 ракет и 396 дронов
09:29
FPV-дрон взорвал российского робота с боеприпасами под Часовым Яром
08:57
Россия атаковала Днепропетровскую область всеми видами вооружения
все новости
ВИДЕО
ВСУ поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ ВСУ поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ
17 февраля, 13:15
Удар по базе хранения ОТРК «Искандер» в селе Пасечное, АРК Крым. ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17 февраля, 11:44
Момент детонации БК. FPV-дрон взорвал российского робота с боеприпасами под Часовым Яром
17 февраля, 09:29
Оккупанты в Часовом Яре. Фото: кадр из видео В Часовом Яре российские войска пытаются проникать между позициями и накапливаться в руинах и подвалах – ВСУ
16 февраля, 22:19
Подтопление в оккупированном Луганске. Фото: кадр из видео «Венеция» в Луганске. Почему 14 февраля оккупированный город «ушел под воду» – СМИ
16 февраля, 18:39
Коллаж: РИА «Пивдень» Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
16 февраля, 17:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор