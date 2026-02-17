Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Взрыв в военной комендатуре РФ: двое погибших
17 февраля 2026, 14:34

Взрыв в военной комендатуре РФ: двое погибших

Здание военной комендатуры в Ленинградской области. Здание военной комендатуры в Ленинградской области.

В российских Telegram-каналах появилась информация о взрыве в здании военной комендатуры в Ленинградской области. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека, ещё несколько могут находиться под завалами, передают «Новости Донбасса».

Как сообщает издание Baza, взрыв произошёл на третьем этаже здания военной комендатуры во Всеволожском районе. По имеющейся информации, под обломками могут оставаться от трёх до четырёх человек.

В результате взрыва частично обрушились второй и третий этажи, а также чердачное перекрытие. На месте работают экстренные службы, сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.

Издание ASTRA со ссылкой на источник телеканала «78» подтвердило гибель двух человек в городе Сертолово Ленинградской области. Спасательная операция продолжается, официальные причины взрыва пока не озвучены.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Ленинградская область
Прочее
Взрыв Здание военной комендатуры
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
14:59
Мошенничество без границ: какие схемы работают в России и на оккупированных территориях Украины
13:47
ВСУ ударили по сосредоточению живой силы россиян на оккупированных территориях
13:30
Силы обороны поразили узел связи и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
09:59
ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
все новости
14:58
Беспилотники атаковали химический завод в Пермском крае РФ
14:34
Взрыв в военной комендатуре РФ: двое погибших
14:31
В ВСУ опровергли слухи о «секретной эскадрилье» F-16 с иностранными пилотами
13:19
Под Краматорском от удара FPV-дрона погибли сотрудники Славянской ТЭС
13:15
ВСУ поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
12:48
Российский дрон ударил по центру Сум: возник пожар
12:30
Армия РФ трижды ударила по Краматорской громаде, поврежден дом
12:22
На украинско-польской границе эвакуировали КПП из-за гранаты
12:05
В Краматорске временно приостановили работу амбулаторий и поликлиники
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
11:18
ПВО Украины отразила атаку РФ: какие ракеты не удалось сбить
11:09
Охранник котельной наводил авиабомбы на Славянск
10:25
Три района Донетчины пострадали за сутки из-за ударов РФ
10:20
Ограничения и пересадки: УЗ сообщила об изменениях в движении поездов
10:10
РФ резко усилила дроновые атаки по Краматорску — военные
09:46
РФ нанесла разрушительный удар по объекту ДТЭК в Одессе
09:44
РФ ночью запустила по Украине 29 ракет и 396 дронов
09:29
FPV-дрон взорвал российского робота с боеприпасами под Часовым Яром
08:57
Россия атаковала Днепропетровскую область всеми видами вооружения
08:27
Украинская делегация прибыла в Женеву — Трамп заявил, что Украине следует сесть за стол переговоров поскорее
08:03
DeepState сообщил о продвижении войск РФ в Донецкой области
23:21
В Украину из оккупации вернули группу людей, среди которых подростки: им угрожали россияне
22:19
В Часовом Яре российские войска пытаются проникать между позициями и накапливаться в руинах и подвалах – ВСУ
21:53
«История обороны Мирнограда подходит к концу», – DeepState
21:29
Луганского модельера Михаила Коптева мобилизовали в ВСУ
20:44
Украинская армия продвинулась под Волчанском – ISW
19:43
Украинские войска не дали российской армии на бронетехнике прорваться вглубь Мирнограда – ВСУ
19:27
По всей Украине 17 февраля введут почасовые отключения
18:39
«Венеция» в Луганске. Почему 14 февраля оккупированный город «ушел под воду» – СМИ
все новости
ВИДЕО
ВСУ поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ ВСУ поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ
17 февраля, 13:15
Удар по базе хранения ОТРК «Искандер» в селе Пасечное, АРК Крым. ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17 февраля, 11:44
Момент детонации БК. FPV-дрон взорвал российского робота с боеприпасами под Часовым Яром
17 февраля, 09:29
Оккупанты в Часовом Яре. Фото: кадр из видео В Часовом Яре российские войска пытаются проникать между позициями и накапливаться в руинах и подвалах – ВСУ
16 февраля, 22:19
Подтопление в оккупированном Луганске. Фото: кадр из видео «Венеция» в Луганске. Почему 14 февраля оккупированный город «ушел под воду» – СМИ
16 февраля, 18:39
Коллаж: РИА «Пивдень» Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
16 февраля, 17:28

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор