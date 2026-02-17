Взрыв в военной комендатуре РФ: двое погибших

Здание военной комендатуры в Ленинградской области.

В российских Telegram-каналах появилась информация о взрыве в здании военной комендатуры в Ленинградской области. По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека, ещё несколько могут находиться под завалами, передают «Новости Донбасса».



Как сообщает издание Baza, взрыв произошёл на третьем этаже здания военной комендатуры во Всеволожском районе. По имеющейся информации, под обломками могут оставаться от трёх до четырёх человек.



В результате взрыва частично обрушились второй и третий этажи, а также чердачное перекрытие. На месте работают экстренные службы, сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.



Издание ASTRA со ссылкой на источник телеканала «78» подтвердило гибель двух человек в городе Сертолово Ленинградской области. Спасательная операция продолжается, официальные причины взрыва пока не озвучены.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»