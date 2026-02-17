Беспилотники атаковали химический завод в Пермском крае РФ

В Пермском крае РФ ночью беспилоники, предварительно, обстреляли химический завод «Метафокс». По данным из телеграм-каналов, вспыхнул взрыв и пожар на заводе в городе Губаха. Об этом передает ASTRA.



Как отмечается, «было от 4 до 6 прилетов беспилотников по заводу», сотрудников направили в бомбоубежище, вспыхнул пожар.



В свою очередь губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что «на территории Пермского края зафиксирован прилет вражеских беспилотников». В результате атаки БПЛА никто не пострадал.



Кроме того, в Пермском крае наблюдаются перебои с мобильным интернетом.



Ранее мы писали, что Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких важных целей противника на юге России и на временно оккупированных территориях Украины.

