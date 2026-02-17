В Украине направят более миллиарда гривен субвенции на ремонт МТП для ВПО

Министерство социальной политики выделяет 1,5 млрд гривен субвенции на ремонт МТП для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.



«Только в этом году Министерство выделяет субвенцию общинам на дополнительные места временного проживания с фокусом на маломобильные группы в размере 1,5 млрд грн. Призываю общины воспользоваться этим ресурсом», — уточнил он.



В прошлом году Минсоцполитики распределило почти 536 млн гривен субвенции, удалось провести ремонтные работы в 146 объектах.



