В Украине направят более миллиарда гривен субвенции на ремонт МТП для ВПО
17 февраля 2026, 18:20

В Украине направят более миллиарда гривен субвенции на ремонт МТП для ВПО

Министерство социальной политики выделяет 1,5 млрд гривен субвенции на ремонт МТП для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

«Только в этом году Министерство выделяет субвенцию общинам на дополнительные места временного проживания с фокусом на маломобильные группы в размере 1,5 млрд грн. Призываю общины воспользоваться этим ресурсом», —  уточнил он.

В прошлом году Минсоцполитики распределило почти 536 млн гривен субвенции, удалось провести ремонтные работы в 146 объектах.

Ранее мы писали, что глава финансового комитета Верховной рады Украины Вадим Гетманцев заявил, что ипотечная система в стране остается критически недоразвитой и одной из самых слабых в Европе по соотношению ипотечного кредитования к ВВП.

