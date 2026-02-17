Логистика под ударом: «Омега» показала кадры на Покровском направлении

Передвижение на бронемашине в районе Покровска.

Бойцы Центра специального назначения «Омега», входящего в состав Национальной гвардии Украины, опубликовали видео, демонстрирующее реальные условия логистики на Покровском направлении.



На кадрах видно, как бронемашина с украинскими спецназовцами движется по полевой дороге на Покровском направлении. В определённый момент транспорт резко останавливается после мощного воздействия — вероятно, речь идёт о подрыве на мине либо атаке беспилотника.



Несмотря на это, военнослужащие быстро покинули машину, выгрузили необходимое оборудование и продолжили движение. Передвижение осложняется большим количеством инженерных препятствий — дороги заминированы, а маршруты перекрыты металлическими заграждениями и находятся под постоянным наблюдением дронов. Это существенно повышает риск для снабжения и переброски личного состава.



Опубликованная карта боевой обстановки подтверждает усиление давления российских войск. По информации аналитического проекта DeepState, противник занял населённый пункт Ровное и пытается закрепиться в Светлом, формируя плацдарм для дальнейшего продвижения между Покровском и городом Мирноград.

За минувшие сутки около 21% всех боёв на фронте пришлись на Покровское направление — там произошло 42 штурмовых действия из 201 боестолкновения.

Аналитики предупреждают, что такое продвижение может создать угрозу украинским подразделениям, удерживающим позиции вблизи Мирнограда.



Покровское направление остаётся одним из самых напряжённых участков фронта, где даже тыловые маршруты подвергаются постоянной угрозе ударов и диверсий.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»