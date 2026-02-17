Силы обороны атаковали склады МТЗ на оккупированной Донетчине

Украинские военнослужащие поразили логистические объекты российских оккупантов, в частности склады МТЗ в Донецке и в районе населенного пункта Лидино Донетчины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, поражены районы сосредоточения российских захватчиков в Запорожской области в районах Розовки и Любимовки.



Также в районе села Зеленополь Запорожской области поражен узел связи 127-й мотострелковой дивизии противника.



Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.



Ранее мы писали, что Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких важных целей противника на юге России и на временно оккупированных территориях Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

