Силы обороны атаковали склады МТЗ на оккупированной Донетчине

Украинские военнослужащие поразили логистические объекты российских оккупантов, в частности склады МТЗ в Донецке и в районе населенного пункта Лидино Донетчины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, поражены районы сосредоточения российских захватчиков в Запорожской области в районах Розовки и Любимовки.
Также в районе села Зеленополь Запорожской области поражен узел связи 127-й мотострелковой дивизии противника.
Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Ранее мы писали, что Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких важных целей противника на юге России и на временно оккупированных территориях Украины.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!