Армия РФ активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда: в ВСУ рассказали, откуда давят оккупанты

Войска России активизировали усилия по охвату городов Покровск и Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Оккупанты усилили давление со стороны города Родинское и поселка Котлино.



«Подразделения Сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляются усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага», – рассказали военные.



В то же время ВС РФ продолжают попытки продвигаться малыми штурмовыми группами из северо-западной части Покровска в направлении села Гришино.



«В случае просачивания врага на окраине этого населенного пункта Силы обороны обнаруживают и уничтожают остатки штурмовых групп российских оккупантов. Враг несет значительные потери в живой силе и технике. Проводятся поисково-ударные действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожается боевая техника, которую россияне пытаются использовать для поддержки своих штурмовых групп», – добавили в ГВ «Восток».

Напомним, что 17 февраля аналитики DeepState заявили, что «история обороны Мирнограда подходит к концу».

