Силы обороны за 5 дней освободили более 200 квадратных километров — AFP

Силы обороны за 5 дней освободили более 200 квадратных километров

С 11 по 15 февраля украинские военнослужащие вернули под свой контроль 201 квадратный километр территории. Такие успехи стали самым большим продвижением наших сил за последние два с половиной года полномасштабной войны. Об этом сообщает французское издание France24 со ссылкой на анализ AFP обновленных данных американского Института изучения войны (ISW).



Основное продвижение ВСУ зафиксировано примерно в 80 километрах к востоку от Запорожья, где россияне имели успехи с лета 2025 года. Также украинские силы вернули под контроль территории на Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях.



«Эти украинские контратаки, вероятно, стали возможными благодаря недавней блокировке доступа российских сил к Starlink. По утверждению российских военкоров, это вызвало серьезные перебои со связью и управлением войсками на поле боя», — отмечает France24.



Ранее мы писали, что OSINT-проект DeepState обновил карту боевых действий, зафиксировав изменения обстановки в Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях