Суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко

Бывший министр энергетики Украины на заседании суда. Фото: ЦПК

17 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к бывшему министру энергетики Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.



Альтернатива аресту – внесение 200 миллионов гривен залога.

Напомним, что в рамках дела «Мидас» Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко в отмывании денег и участии в преступной организации. 15 февраля при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко