Российские войска пытались продвинуться на украинские позиции под Константиновкой – ВСУ

Ситуация под Константиновкой. Фото: карта DeepState

На Краматорском направлении российская армия пыталась продвинуться на позиции украинских войск в сторону поселка Новодмитровка. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Сложной остается ситуация в районе села Миньковка, где захватчики сосредоточили дополнительные резервы.



«Подразделения Сил обороны Украины держат определенные рубежи, наносят врагу существенные потери», – сказали в ГВ «Восток».

Напомним, что армия РФ активизировала усилия по охвату городов Покровск и Мирноград на Донетчине. В ВСУ рассказали, откуда давят оккупанты.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко