Оккупанты могут присоединить разрушенную Авдеевку к Донецку

Разрушенная Авдеевка. Фото: «ДАН»

Оккупированная Авдеевка якобы может войти в состав соседнего Донецка как один из районов города. Об этом стало известно из заявления так называемого «премьер-министра ДНР» Андрея Черткова.



По его словам, оккупанты якобы «строят свои планы на Авдеевку».



«По восстановлению жилищного, восстановлению образования и медицины. Но в первую очередь здесь надо обращать внимание, конечно, на промышленность. Благо рядом с Авдеевкой есть и Донецк, и Макеевка – это большие промышленные узлы. И работа там есть, поэтому, возможно, что она будет агломерацией, а, возможно, впоследствии станет одним из районов Донецка. Пока рано говорить о принятии такого решения. Агломерация макеевско-донецкая – я думаю, впоследствии в любом случае это будет объединение вот этих крупных городов», – утверждает Чертков.



Стоит отметить, что за время боев за Авдеевку российская армия практически полностью уничтожила город. В частности, авиация оккупантов сбросила на город большое количество авиабомб.

Напомним, что на оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко