Нардеп из Донетчины Федор Христенко вскоре потеряет мандат: вступил в силу приговор суда – СМИ

Осужденный нардеп Федор Христенко. Фото: Христенко в Фейсбук

Народный депутат Федор Христенко, осужденный за государственную измену, вскоре потеряет мандат. Об этом сообщило издание «Главком» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По данным издания, приговор в отношении Христенко вступил в силу. Согласно статье 81 Конституции Украины, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.



В начале декабря 2025 года Печерский районный суд Киева утвердил соглашение о признании вины Христенко. Ему инкриминировались государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, и злоупотребление влиянием. Текст приговора засекречен в судебном реестре в связи с мерами безопасности.



Федор Христенко родился в селе Старогнатовка на Донетчине. В 2019 году был избран народным депутатом от запрещенной партии «ОПЗЖ». Баллотировался на 46-м одномандатном избирательном округе – города Бахмут, Лиман и часть Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, что 6 сентября 2025 года стало известно о задержании Федора Христенко, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко