Зеленский заявил, что украинцы не согласятся на мирное соглашение с выходом ВСУ из Донбасса
17 февраля 2026, 23:01

Зеленский заявил, что украинцы не согласятся на мирное соглашение с выходом ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Американские посредники предложили вариант, по которому украинские войска вышли бы из подконтрольной части Донбасса, а эта территория стала бы демилитаризованной «свободной экономической зоной». Об этом в интервью американскому изданию Axios сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

Однако, по его словам, Вашингтон не занял позицию относительно того, какой стране будет принадлежать суверенитет над этой территорией. Зеленский подчеркнул, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

«Если оно будет предусматривать выход Украины из Донбасса с отказом от суверенитета и гражданства людей, которые там проживают, оно будет отклонено. Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят мне, они не простят США. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля», – отметил президент.

В то же время он предположил, что фиксация в документе нынешней линии боевых действий на Донбассе, как это планируется в двух других регионах, где Россия контролирует территорию, может получить поддержку граждан.

«Если мы зафиксируем в документе, что остаемся там, где стоим на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение», – добавил глава государства.

Напомним, что 17-18 февраля в Женеве проходит очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и США.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

