Белгород снова попал под ракетный удар: повреждена подстанция

Белгород вновь оказался под ракетным ударом. В российских Telegram-каналах сообщают о прилётах по электроподстанции. Видео с места событий опубликовал канал Exilenova+.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский район подверглись ракетному обстрелу. По его словам, система ПВО якобы сбила несколько воздушных целей.
Belgorod is again under a missile attack, reports of arrivals at the substation are being received. pic.twitter.com/1Wjw2rffIZ— Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 17, 2026
При этом зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Точные масштабы разрушений власти обещают оценить в дневное время.
Кроме того, в результате падения обломков сбитых целей в городе произошёл пожар на крыше многоквартирного дома. Напомним, с 11 по 15 февраля украинские военнослужащие вернули под свой контроль 201 квадратный километр территории.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
