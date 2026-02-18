Белгород снова попал под ракетный удар: повреждена подстанция

Белгород вновь оказался под ракетным ударом. В российских Telegram-каналах сообщают о прилётах по электроподстанции. Видео с места событий опубликовал канал Exilenova+.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский район подверглись ракетному обстрелу. По его словам, система ПВО якобы сбила несколько воздушных целей.

Belgorod is again under a missile attack, reports of arrivals at the substation are being received. pic.twitter.com/1Wjw2rffIZ — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 17, 2026

При этом зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Точные масштабы разрушений власти обещают оценить в дневное время.



Кроме того, в результате падения обломков сбитых целей в городе произошёл пожар на крыше многоквартирного дома. Напомним, с 11 по 15 февраля украинские военнослужащие вернули под свой контроль 201 квадратный километр территории.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»