Российские беспилотники атаковали Славянск: повреждены ангары предприятия и продовольственная база

Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

17 февраля около 21:00 российские войска ударили по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Для атаки захватчики использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед» и FPV-дроны.



Повреждены частные дома, ангары частного предприятия и продовольственная база. Без пострадавших.

Напомним, что 17 февраля армия РФ атаковала энергетику в Донецкой области, в результате чего часть жителей осталась без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко