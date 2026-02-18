Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские беспилотники атаковали Славянск: повреждены ангары предприятия и продовольственная база
18 февраля 2026, 09:15

Российские беспилотники атаковали Славянск: повреждены ангары предприятия и продовольственная база

Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

17 февраля около 21:00 российские войска ударили по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Для атаки захватчики использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед» и FPV-дроны.

Повреждены частные дома, ангары частного предприятия и продовольственная база. Без пострадавших.

Напомним, что 17 февраля армия РФ атаковала энергетику в Донецкой области, в результате чего часть жителей осталась без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Вадим Лях
Места
Славянск
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Предприятие Шахеды Атака БПЛА FPV-дроны
@novosti.dn.ua

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
