Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
18 февраля 2026, 09:29

В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею

Последствия аварии на металлургическом комбинате в оккупированном Алчевске. Последствия аварии на металлургическом комбинате в оккупированном Алчевске.

В оккупированном Алчевске произошла серьёзная авария на металлургическом комбинате — крупная промышленная труба обрушилась и упала на коксовую батарею, вызвав её разрушение. О произошедшем сообщил украинский журналист и писатель Денис Казанский.

На опубликованных фотографиях видно масштабные повреждения: часть промышленной конструкции полностью разрушена, вокруг разбросаны обломки металла и бетона. На месте происшествия работали пожарные расчёты и сотрудники предприятия, которые пытались ликвидировать последствия аварии.

По словам местных жителей, предприятие длительное время находилось в состоянии упадка, а его инфраструктура практически не обновлялась.

В комментариях под публикациями пользователи отмечают, что коксовые батареи эксплуатируются уже десятилетиями и давно требуют замены. Некоторые пишут, что за последние годы из предприятия лишь извлекали ресурсы, не вкладывая средства в модернизацию. Другие выражают сомнение, что разрушенные мощности будут восстановлены, сравнивая ситуацию с постепенным закрытием шахт в регионе.

На данный момент отсутствует официальная информация о пострадавших и возможных сроках восстановления производства. Однако сам инцидент демонстрирует серьёзный уровень износа промышленной инфраструктуры и возможные риски дальнейших аварий.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас работает около 20 шахт из 96, которые перешли под контроль оккупационных администраций в 2014 году. Все остальные — разграблены, затоплены и уничтожены.

Напомним, Россия продолжает использовать для ведения захватнической войны против Украины ее же ресурсы на оккупированных территориях.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Алчевск
Прочее
авария на металлургическом комбинате промышленная труба

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:29
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
21:50
Оккупанты могут присоединить разрушенную Авдеевку к Донецку
18:31
Силы обороны атаковали склады МТЗ на оккупированной Донетчине
17:59
На оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. Что известно
17:20
Город-призрак с розовым ларьком: жизнь в оккупированной Авдеевке
16:28
Лингвоцид в законе: на оккупированных территориях вытесняют украинский язык
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
14:59
Мошенничество без границ: какие схемы работают в России и на оккупированных территориях Украины
13:47
ВСУ ударили по сосредоточению живой силы россиян на оккупированных территориях
13:30
Силы обороны поразили узел связи и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
09:59
ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
все новости
12:25
Зеленский ввел санкции против Лукашенко. Что они предусматривают
12:12
Украинские дроны уничтожили российский ЗРК «Оса» в Донецкой области
11:57
Россияне за сутки атаковали населенные пункты Донетчины: полиция показала последствия
11:47
ВСУ отбросили российскую армию в Днепропетровской области – DeepState
11:44
РФ начала использовать «Шахеды» как носители FPV-дронов
10:55
Leopard 155-й бригады уничтожил штурмовиков РФ в Гришино
10:29
БПЛА ночью атаковали оккупированный Мариуполь
09:58
Дроны атаковали Чебоксары РФ: предположительно, под удар попало предприятие
09:51
Атака дронов на Славянск: спасатели тушили масштабный пожар на складе
09:29
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
09:15
Российские беспилотники атаковали Славянск: повреждены ангары предприятия и продовольственная база
08:38
За сутки армия РФ убила троих мирных жителей Донетчины
08:37
Силы ПВО сбили 100 БПЛА над Украиной
07:55
Белгород снова попал под ракетный удар: повреждена подстанция
23:01
Зеленский заявил, что украинцы не согласятся на мирное соглашение с выходом ВСУ из Донбасса
22:34
Нардеп из Донетчины Федор Христенко вскоре потеряет мандат: вступил в силу приговор суда – СМИ
21:50
Оккупанты могут присоединить разрушенную Авдеевку к Донецку
20:52
Российские войска пытались продвинуться на украинские позиции под Константиновкой – ВСУ
19:48
Суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко
19:22
Армия РФ активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда: в ВСУ рассказали, откуда давят оккупанты
19:13
Силы обороны за 5 дней освободили более 200 квадратных километров — AFP
18:54
Отключения света в Украине: 18 февраля графики будут действовать весь день
18:38
Логистика под ударом: «Омега» показала кадры на Покровском направлении
18:31
Силы обороны атаковали склады МТЗ на оккупированной Донетчине
18:20
В Украине направят более миллиарда гривен субвенции на ремонт МТП для ВПО
17:59
На оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. Что известно
17:30
ВПЛ получат 2 млн на жилье: принято более 6 тысяч положительных решений по выдаче ваучеров
17:29
ВСУ ночными дронами сорвали наступление российской армии на Лиманском направлении: кадры
17:20
Город-призрак с розовым ларьком: жизнь в оккупированной Авдеевке
16:46
Футболист «Колоса» ударил сотрудника ТЦК: игрок уволен
все новости
ВИДЕО
Момент поражения ЗРК «Оса». Украинские дроны уничтожили российский ЗРК «Оса» в Донецкой области
18 февраля, 12:12
«Шахед» в воздухе сбросил FPV-дрон. РФ начала использовать «Шахеды» как носители FPV-дронов
18 февраля, 11:44
Танк Leopard 2A4 155-й омбр ВСУ ведет огонь по позициям российских штурмовиков в Донецкой области. Leopard 155-й бригады уничтожил штурмовиков РФ в Гришино
18 февраля, 10:55
Атака на оккупированный Мариуполь. Фото: кадр из видео БПЛА ночью атаковали оккупированный Мариуполь
18 февраля, 10:29
Белгород снова попал под ракетный удар: повреждена подстанция Белгород снова попал под ракетный удар: повреждена подстанция
18 февраля, 07:55
Бывший министр энергетики Украины на заседании суда. Фото: ЦПК Суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко
17 февраля, 19:48

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор