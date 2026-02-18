В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею

Последствия аварии на металлургическом комбинате в оккупированном Алчевске.

В оккупированном Алчевске произошла серьёзная авария на металлургическом комбинате — крупная промышленная труба обрушилась и упала на коксовую батарею, вызвав её разрушение. О произошедшем сообщил украинский журналист и писатель Денис Казанский.

На опубликованных фотографиях видно масштабные повреждения: часть промышленной конструкции полностью разрушена, вокруг разбросаны обломки металла и бетона. На месте происшествия работали пожарные расчёты и сотрудники предприятия, которые пытались ликвидировать последствия аварии.



По словам местных жителей, предприятие длительное время находилось в состоянии упадка, а его инфраструктура практически не обновлялась.

В комментариях под публикациями пользователи отмечают, что коксовые батареи эксплуатируются уже десятилетиями и давно требуют замены. Некоторые пишут, что за последние годы из предприятия лишь извлекали ресурсы, не вкладывая средства в модернизацию. Другие выражают сомнение, что разрушенные мощности будут восстановлены, сравнивая ситуацию с постепенным закрытием шахт в регионе.

На данный момент отсутствует официальная информация о пострадавших и возможных сроках восстановления производства. Однако сам инцидент демонстрирует серьёзный уровень износа промышленной инфраструктуры и возможные риски дальнейших аварий.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас работает около 20 шахт из 96, которые перешли под контроль оккупационных администраций в 2014 году. Все остальные — разграблены, затоплены и уничтожены.



Напомним, Россия продолжает использовать для ведения захватнической войны против Украины ее же ресурсы на оккупированных территориях.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»