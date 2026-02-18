Атака дронов на Славянск: спасатели тушили масштабный пожар на складе

Последствия удара по Славянску. Фото: Славянская ГВА

Вечером 17 февраля спасатели привлекались к тушению пожара в городе Славянск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Александр Харченко.



По его словам, в результате удара дронов возник пожар на складе на площади 1050 квадратных метров.



«Пожар локализовали. Однако из-за угрозы повторных обстрелов спасатели были вынуждены покинуть место работ. Информация о погибших и раненых не поступала», – рассказал Харченко.

Напомним, что около 21:00 российские беспилотники атаковали Славянск, в результате чего повреждены ангары предприятия и продовольственная база.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко