Дроны атаковали Чебоксары РФ: предположительно, под удар попало предприятие

Утром в среду, 18 аппаратов в новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе РФ были слышны взрывы. Предположительно, под удар попало предприятие. Об этом сообщил губернатор Чувашской Республики Олег Николаев.



По словам Николаева, регион атаковала беспилотники.



«На территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей. Экстренные службы работают на месте. Ситуация на контроле», — написал губернатор.



Местные жители сообщают, что заметили три упавших дрона — один из них — в районе местного магазина «Ромашка», а еще один якобы упал в районе «ВНИИР-Прогресс». Подтверждений данной информации пока нет.





Местные жители сообщают об очередном попадании в оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс». Также в городе перекрыто движение по проспекту 9-й Пятилетки, по проспекту Ивана Яковлева от «Ромашки», и по Хевешеской.



Как отмечается, завод «ВНИИР-Прогресс» занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа «Комета», которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов «Искандер-М», «Калибр» и модулях УМПК для авиабомб.



Ранее мы писали, что украинские военнослужвщие в ночь на 17 февраля, в районе поселка Ильский Краснодарского края поражен нефтеперерабатывающий завод «Ильский».

