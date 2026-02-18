БПЛА ночью атаковали оккупированный Мариуполь

Атака на оккупированный Мариуполь. Фото: кадр из видео

Ночью 18 февраля прогремели взрывы в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



Город атаковали беспилотники.



Руководитель Центр изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что взрывы были слышны в промежутке между 01:15 и 01:50.



«Эпицентр находился на территории бывшего Рыбоконсервного завода – район Гавань в Приморском районе недалеко от железнодорожного вокзала», – сказал Андрющенко.



В местных пророссийских пабликах также подтвердили взрывы в городе.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и оккупационный «мэр» Мариуполя Антон Кольцов пока никак не комментировали атаку на город.

Напомним, что ВСУ ночными дронами сорвали наступление российской армии на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко