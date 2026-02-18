Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Leopard 155-й бригады уничтожил штурмовиков РФ в Гришино
18 февраля 2026, 10:55

Leopard 155-й бригады уничтожил штурмовиков РФ в Гришино

Танк Leopard 2A4 155-й омбр ВСУ ведет огонь по позициям российских штурмовиков в Донецкой области. Танк Leopard 2A4 155-й омбр ВСУ ведет огонь по позициям российских штурмовиков в Донецкой области.

Танк 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожил штурмовую группу российских военных в населённом пункте Гришино Донецкой области. Видео боевой работы опубликовала пресс-служба подразделения.

На кадрах зафиксировано, как группа из трёх оккупантов пытается укрыться в одном из зданий. Их обнаруживает украинский разведывательный беспилотник и передаёт точные координаты экипажу танка.

Трое военнослужащих ВС РФ, зафиксированные с воздуха при попытке укрыться в здании.

После получения данных наведения Leopard 2A4 открыл огонь и произвёл не менее трёх прицельных выстрелов по позициям противника. В результате удара штурмовая группа была полностью ликвидирована.



По информации Генштаба, за прошедшие сутки потери российских войск составили около 740 человек.

Также ВСУ уничтожили три танка, шесть боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 26 крылатых ракет, 1851 беспилотник оперативно-тактического уровня, 194 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Гришино
Прочее
Потери российских войск танк Leopard 2A4 обстрел оккупантов из танка
Организации
155-я ОМБр

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
