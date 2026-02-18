РФ начала использовать «Шахеды» как носители FPV-дронов

Россия начала использовать ударные беспилотники типа «Шахед» в качестве платформы для переноса и запуска FPV-дронов. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.
По его словам, уже получены первые видеодоказательства интеграции FPV-дронов в конструкцию «Шахедов».
«Недавно я писал, что заводское крепление для переноса FPV на "Молниях" и "Герберах" — это плохой знак. Сегодня у меня есть первое видеоподтверждение переноса FPV на "Шахеде". Уже известно, что "Шахед" несёт два FPV», — сообщил Бескрестнов.
Эксперт также обратился к экипажам зенитных дронов с просьбой учитывать новую угрозу, поскольку при перехвате «Шахедов» возможно дополнительное применение FPV-дронов.
Ранее сообщалось, что Россия уже использует БПЛА «Молния» как носители FPV-дронов. Кроме того, фиксировались случаи, когда дрон «Гербера» сбрасывал FPV над территорией Сумской области.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
