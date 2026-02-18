ВСУ отбросили российскую армию в Днепропетровской области – DeepState

Ситуация возле Вишневого, Вербового и Тернового. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российские войска вблизи сел Вишневое, Вербовое и Терновое Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В то же время оккупанты продвинулись возле поселка Бересток на Донетчине.



16 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия проводит результативные контратакующие и штурмовые действия на Александровском направлении.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки захватчики атаковали 14 раз, на Александровском – шесть, в частности вблизи Тернового.

Напомним, что армия РФ активизировала усилия по охвату городов Покровск и Мирноград на Донетчине. В ВСУ рассказали, откуда давят оккупанты.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко