Украинские дроны уничтожили российский ЗРК «Оса» в Донецкой области

Момент поражения ЗРК «Оса».

Операторы Сил беспилотных систем ВСУ поразили российский зенитный ракетный комплекс «Оса» на донецком направлении.



Точный удар по мобильной системе противовоздушной обороны противника нанесли пилоты 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis. По информации военных, комплекс использовался для прикрытия подразделений и важных объектов армии РФ от ударов авиации, крылатых ракет и беспилотников.







Справка: ЗРК «Оса» представляет собой мобильный комплекс ПВО малого радиуса действия, оснащённый шестью ракетами. Он способен поражать воздушные цели на дальности до 10 километров и на высоте до 5 километров. Эта система считается одной из самых массовых в составе российской противовоздушной обороны и активно применяется для защиты войск на линии фронта.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»