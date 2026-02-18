Россияне за сутки атаковали населенные пункты Донетчины: полиция показала последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

За 17 февраля полиция зафиксировала 1546 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем находились 8 населенных пунктов. Разоушены 10 гражданских объектов, из них 6 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По Николаевке россияне ударили тремя дронами, погибли три энергетики, еще два человека пострадали. Повреждены два гражданских автомобиля, инфраструктура.





Славянск оккупанты атаковали FPV-дроном и БпЛА «Герань-2», поврежден частный дом и частное предприятие.



В результате дроновых ударов в Дружковке и Малиновке повреждено по одному частному дому, в Новодонецком – многоквартирный дом, в Шостаковке – два частных дома.



Ранее мы писали, что вечером 17 февраля спасатели привлекались к тушению пожара в городе Славянск.

