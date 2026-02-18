В одной из многоэтажек Мариуполя обнаружили тело 74-летней пенсионерки. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



По предварительному заключению медиков, причиной смерти стало сильное переохлаждение. Пожилая женщина жила одна и скончалась в своей квартире, лежа в постели под несколькими одеялами, пишет канал Мариупольского городского совета.



Соседи рассказали, что в квартире погибшей в последнее время было крайне холодно. Причиной стал воздушный затор в стояке отопления. Пенсионерка неоднократно звонила в диспетчерскую службу. Заявки принимали, однако мастер так и не пришел.



«Мы стучали к ней, приносили горячий чай, но она была очень скромной, не хотела быть обузой. Вчера зашли — а она уже не дышит. Батареи ледяные, в комнате пар изо рта идет. Это не война ее убила, а наше равнодушие», — цитируют соседку пенсионерки.



Жители Мариуполя регулярно жалуются на игнорирование коммунальных заявок со стороны оккупационных служб. Коммунальные предприятия не обеспечены необходимой техникой и специалистами, тогда как количество аварий и проблем в городе не уменьшается.

Напомним, вечером 4 февраля произошло аварийное отключение электроэнергии в оккупированном Мариуполе.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»