Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку: много разрушений
18 февраля 2026, 14:50

Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку: много разрушений

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Обошлось без раненых и жертв. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Российская авиация применила три управляемых авиабомба ФАБ-250. Это сверхмощное оружие, предназначенное для уничтожения укреплений, но враг использует его для стирания с лица земли мирных многоэтажек», — уточнил он.



По словам Горбунова, по предварительным данным, пострадавших нет, однако много разрушений.

Ранее мы писали, что вечером 17 февраля спасатели привлекались к тушению пожара в городе Славянск.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Константиновка Донецкая область
События
Война
Люди
Сергей Горбунов
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:54
В Мариуполе пенсионерка умерла от холода в собственной квартире — СМИ
14:27
В оккупированном Донецке женщину задержали за комментарии в соцсетях
09:29
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
21:50
Оккупанты могут присоединить разрушенную Авдеевку к Донецку
18:31
Силы обороны атаковали склады МТЗ на оккупированной Донетчине
17:59
На оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. Что известно
17:20
Город-призрак с розовым ларьком: жизнь в оккупированной Авдеевке
16:28
Лингвоцид в законе: на оккупированных территориях вытесняют украинский язык
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
14:59
Мошенничество без границ: какие схемы работают в России и на оккупированных территориях Украины
13:47
ВСУ ударили по сосредоточению живой силы россиян на оккупированных территориях
13:30
Силы обороны поразили узел связи и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
09:59
ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
все новости
16:05
В Дружковке говорят о риске закрытия «скорой», официальных подтверждений нет
15:55
На Донетчине и Херсонщине ВСУ поразили российские системы ПВО на 150 миллионов долларов
15:41
Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек
15:37
Путин готов воевать за Донбасс еще 2 года — NYT
15:35
«Белый Ангел» вывез мирных жителей из-под ударов в Донецкой области
15:28
На Запорожье закрываются отделения «Укрпошты»
14:54
В Мариуполе пенсионерка умерла от холода в собственной квартире — СМИ
14:52
В Дружковке российский беспилотник попал в дом: возник пожар
14:50
Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку: много разрушений
14:42
Дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться
14:27
В оккупированном Донецке женщину задержали за комментарии в соцсетях
13:44
«Продвижение есть»: Умеров прокомментировал второй день переговоров в Женеве
13:23
Пехота ВСУ уничтожила группу военных РФ в доме Купянска
12:52
В Белгороде поражена ТЭЦ, питающая завод «Белэнергомаш»
12:45
«Шахеды» ударили по Краматорской громаде: повреждены дома
12:25
Зеленский ввел санкции против Лукашенко. Что они предусматривают
12:12
Украинские дроны уничтожили российский ЗРК «Оса» в Донецкой области
11:57
Россияне за сутки атаковали населенные пункты Донетчины: полиция показала последствия
11:47
ВСУ отбросили российскую армию в Днепропетровской области – DeepState
11:44
РФ начала использовать «Шахеды» как носители FPV-дронов
10:55
Leopard 155-й бригады уничтожил штурмовиков РФ в Гришино
10:29
БПЛА ночью атаковали оккупированный Мариуполь
09:58
Дроны атаковали Чебоксары РФ: предположительно, под удар попало предприятие
09:51
Атака дронов на Славянск: спасатели тушили масштабный пожар на складе
09:29
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
09:15
Российские беспилотники атаковали Славянск: повреждены ангары предприятия и продовольственная база
08:38
За сутки армия РФ убила троих мирных жителей Донетчины
08:37
Силы ПВО сбили 100 БПЛА над Украиной
07:55
Белгород снова попал под ракетный удар: повреждена подстанция
23:01
Зеленский заявил, что украинцы не согласятся на мирное соглашение с выходом ВСУ из Донбасса
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому ЗРК С-300 на Донетчине. Фото: кадр из видео На Донетчине и Херсонщине ВСУ поразили российские системы ПВО на 150 миллионов долларов
18 февраля, 15:55
Восточную часть Гришиного зачистили от россиян. Фото: скриншот Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек
18 февраля, 15:41
Эвакуация проходит под постоянными обстрелами. «Белый Ангел» вывез мирных жителей из-под ударов в Донецкой области
18 февраля, 15:35
Последствия удара по Дружковке. Фото: кадр из видео В Дружковке российский беспилотник попал в дом: возник пожар
18 февраля, 14:52
Пленные РФ. Дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться
18 февраля, 14:42
Секретарь СНБО рассказал о переговорах в Женеве. Фото: Рустем Умеров «Продвижение есть»: Умеров прокомментировал второй день переговоров в Женеве
18 февраля, 13:44

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор