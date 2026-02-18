Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку: много разрушений

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Обошлось без раненых и жертв. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Российская авиация применила три управляемых авиабомба ФАБ-250. Это сверхмощное оружие, предназначенное для уничтожения укреплений, но враг использует его для стирания с лица земли мирных многоэтажек», — уточнил он.
По словам Горбунова, по предварительным данным, пострадавших нет, однако много разрушений.
Ранее мы писали, что вечером 17 февраля спасатели привлекались к тушению пожара в городе Славянск.
