Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку: много разрушений

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Обошлось без раненых и жертв. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Российская авиация применила три управляемых авиабомба ФАБ-250. Это сверхмощное оружие, предназначенное для уничтожения укреплений, но враг использует его для стирания с лица земли мирных многоэтажек», — уточнил он.





По словам Горбунова, по предварительным данным, пострадавших нет, однако много разрушений.



