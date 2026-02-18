Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться
18 февраля 2026, 14:42

Пленные РФ. Пленные РФ.

На фронте произошёл уникальный случай — двое российских военных сдались в плен, после чего через громкоговоритель призвали своих сослуживцев сложить оружие.

Видео операции опубликовала 158-я отдельная механизированная бригада. По данным военных, на Северо-Слобожанском направлении бойцы бригады с помощью дрона с громкоговорителем заставили сдаться двух оккупантов с позывными «Горец» и «Хирург».

Пленные РФ.

Позже пленные записали обращение к другим российским военным с призывом не сопротивляться и переходить под контроль Сил обороны Украины. В результате ещё трое оккупантов добровольно сложили оружие.

Таким образом, обменный фонд пополнился сразу пятью российскими военнослужащими, которым, как отмечают в бригаде, удалось сохранить жизнь.

Во время перехода одного из пленных в зону контроля украинских сил командование ВС РФ, по словам военных, отдало приказ на его ликвидацию и начало обстрел участка, по которому передвигался российский солдат.

 
 
 
 
 
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

